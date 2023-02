Motociclista morre após acidente envolvendo 4 veículos na Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto, SP

Vítima de 34 anos estava em moto atingida na traseira durante chuva. Condutor fugiu sem prestar socorro, diz boletim de ocorrência. Um motociclista de 34 anos morreu após se envolver em um acidente com outros três veículos na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Ribeirão Preto (SP), na noite de quarta-feira (1º).

Segundo boletim de ocorrência, Matheus Ribeiro da Silva pilotava a motocicleta que foi atingida na traseira por um veículo não identificado no km 313 da via. O condutor deixou o local sem prestar os primeiros socorros à vítima, de acordo com o registro.

Chovia no momento do acidente, por volta das 21h30. Logo depois de cair no asfalto, o motociclista teria sido atropelado por um caminhão e por uma picape, cujos motoristas não conseguiram evitar as colisões no sentido Sul.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção do veículo automotor e fuga de local do acidente.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200