Motociclista morre após acidente envolvendo ônibus escolar em Porto Velho

Prefeitura publicou uma nota de pesar pela morte do idoso. Estudantes que estavam dentro do ônibus não se feriram. Motociclista morre após acidente com ônibus escolar em Porto Velho

Reprodução/Rede Amazônica

Um motociclista de 61 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde da última sexta-feira (10) em Porto Velho. O idoso, identificado como Aelson José Rodrigues, colidiu contra um ônibus escolar.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Farquar com a rua José Camacho, próximo ao Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), na região central da cidade.

Segundo informações preliminares, o ônibus fez uma curva brusca e o motociclista, que estava ao lado, não conseguiu frear e acabou embaixo do veículo.

O motorista do ônibus contou que um carro que estava na frente freou bruscamente e, para não bater, precisou puxar rapidamente o ônibus para o lado, colidindo com a moto. Ele realizou o teste do bafômetro, que não indicou presença de álcool no sangue.

Estudantes estavam no veículo escolar, mas ninguém se feriu. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

A prefeitura de Porto Velho emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Aelson.

