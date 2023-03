Motociclista morre após colidir com carro na BR-226 no interior do RN

Jorge Henrique da Silva de Araújo, natural de Currais Novos, tinha 34 anos de idade. Acidente aconteceu na noite deste sábado (25) na altura do município de Jucurutu. Acidente aconteceu na BR-226 no interior do RN

Um motociclista morreu após bater de frente com um carro na noite deste sábado (25) na BR-226 no município de Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Jorge Henrique da Silva Araújo, de 34 anos. Ele era natural de Currais Novos, na Região Seridó do estado.

De acordo com a Polícia Militar da região, o acidente aconteceu na entrada da Comunidade do Velame, me Jucurutu. Jorge Henrique bateu de frente com um carro do tipo Celta. O motociclista morreu na hora.

No carro, estavam duas pessoas – uma sofreu hematomas na cabeça e foi socorrida, sendo levada ao hospital, e a outra não teve ferimentos.

O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia do RN (Itep).

