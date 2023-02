Motociclista morre após colidir com poste em Pindamonhangaba

Acidente aconteceu na tarde deste sábado (11). Um motociclista de 25 anos morreu após bater em um poste na tarde deste sábado (11), em Pindamonhangaba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h, na Avenida Professor Manoel César Ribeiro. O homem teve uma parada cardiorrespiratória.

A equipe de resgate do Samu foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. As causas ainda serão apuradas.

A Polícia Militar foi acionada e o local foi isolado para o trabalho da perícia da Polícia Civil.

Vittorio Rienzo