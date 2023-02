A vítima teria perdido o controle da moto antes da batida. Motociclista morre após colidir contra árvore na zona rural de Governador Jorge Teixeira, RO

Um homem, de 31 anos, identificado como Hélio Correia, morreu após colidir contra uma árvore na RO-463, sentido BR-364, em Governador Jorge Teixeira (RO), na última segunda-feira (6).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria perdido o controle da moto antes da batida. Após o acidente o homem foi levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No hospital, a polícia perguntou ao plantonista se a vítima tinha documentos pessoais para ajudar na identificação, mas não foram encontrados documentos.

Como a vítima usava uma camiseta com a logo de uma fazenda do município de Theobroma, a corporação, começou a fazer contato com populares da região.

Momentos depois, a polícia conseguiu localizar a esposa da vítima. Governador Jorge Teixeira fica distante cerca de 62 km de Theobroma.

O irmão da vítima também foi encontrado e compareceu ao hospital de Governador Jorge Teixeira, onde confirmou a identificação. Em seguida o corpo foi liberado para a funerária.

