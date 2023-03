Motociclista morre após colidir contra carro e ser atropelado na Rodovia Assis Chateaubriand, em Pirapozinho

Ocorrência foi registrada neste domingo (26) e a vítima entrou em óbito no local. Motociclista morre após colidir contra carro e ser atropelado na SP-425, em Pirapozinho (SP)

Um homem, de 55 anos, morreu, neste domingo (26), após colidir contra um carro e ser atropelado por um terceiro veículo, no km 479,600 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Pirapozinho (SP).

Conforme a Polícia Rodoviária, os agentes foram acionados para atender um acidente de trânsito e constataram que uma motocicleta, que transitava no sentido Tarabai-Presidente Prudente, colidiu na lateral de um carro, que seguia no sentido contrário.

Em seguida, o motociclista caiu no chão e foi atropelado por um terceiro veículo, não identificado.

A vítima era moradora de Tarabai (SP) e morreu no local. Já a condutora do automóvel, de 38 anos, não sofreu ferimentos. Ela ainda realizou o teste do etilômetro que não registrou presença de álcool.

A Polícia Científica foi acionada e periciou o local. O trânsito de veículos não foi afetado.

