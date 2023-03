Motociclista morre após colisão com caminhão em rodovia de Igaraçu do Tietê

Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima, identificada como Willian Rodrigues, de 32 anos, teria dormido e, em seguida, batido no veículo. Um motociclista de 32 anos morreu após bater em um caminhão na Rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255), em Igaraçu do Tietê (SP), na segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima, identificada como Willian Rodrigues, seguia pela via, quando teria dormido e, em seguida, batido no caminhão.

O homem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Barra Bonita (SP) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

