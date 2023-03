Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-427 em Currais Novos

Homem de 39 anos morreu na hora. Batida foi frontal por volta das 4h30, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Acidente aconteceu na BR-427, em Currais Novos, entre caminhão e motocicleta

Redes sociais

Um motociclista de 39 anos morreu após colidir com um caminhão na BR-427 na madrugada deste domingo (12) em Currais Novos, na Região Seridó do Rio Grande do Norte.

O acidente aconteceu por volta das 4h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre o caminhão de cor cinza, com placa de Parelhas, e a motocicleta, de Currais Novos, foi frontal.

A vítima, segundo moradores locais, se chama Adriano. A colisão aconteceu em um trecho da via que liga as cidades de Currais Novos e Acari, na altura do km 1.

Após a batida, o homem morreu na hora. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) fez o recolhimento do corpo.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vito Califano