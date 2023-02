Ocorrência foi atendida pelo Samu. Segundo a Prefeitura, vítima sofreu múltiplas fraturas. Motociclista morre após colisão com carro na Mogi-Salesópolis

José Roberto Provinciano/Arquivo Pessoal

Um motociclista morreu depois de se envolver em uma colisão com um carro, na tarde desta segunda-feira (20), na Rodovia Mogi-Salesópolis.

De acordo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local por volta das 13h51.

A vítima sofreu múltiplas fraturas, além de um trauma na face e uma fratura exposta na perna. A morte foi confirmada ainda no local.

Já o condutor do carro teve um traumatismo crânio encefálico encefálico leve, trauma de tórax e dor na coxa esquerda. Ele usava cinto de segurança e foi levado para um hospital.

Outro acidente

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou a ocorrência de outro acidente no km 43 da Mogi-Salesópolis, também no início da tarde. Dois veículos bateram e acabaram atingindo um terceiro. Não há informações de vítimas.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

pappa2200