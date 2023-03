Motociclista morre após colisão com carro na Rodovia Alexandre Balbo em Ribeirão Preto, SP

Vítima chegou a ser socorrida e levada para UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Causas do acidente são desconhecidas. Polícia Civil investiga morte de motociclista atingido por carro em rodovia de Ribeirão Preto, SP

Chico Escolano/EPTV

Um motociclista de 40 anos morreu ao ser atingido por carro na Rodovia Alexandre Balbo (SP-38) em Ribeirão Preto (SP) na noite de segunda-feira (27).

Rodrigo da Silva Fioravanti transitava pela pista próximo ao bairro Adelino Simioni, por volta das 23h, quando teve a moto atingida por um carro na traseira, segundo informações do boletim de ocorrência.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e devem ser investigadas.

O boletim somente foi registrado na Polícia Civil na manhã desta terça-feira (28) pela mulher da vítima e não havia informações sobre o motorista do automóvel que atingiu a moto até a última atualização desta notícia.

O caso foi registrado como homicídio culposo – ou seja, cometido sem intenção de matar – na direção de veículo.

