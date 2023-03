Motociclista morre após invadir faixa contrária e bater de frente com carro na rodovia Rio-Santos; VÍDEO

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (25) em Bertioga, e interditou parcialmente o trecho do km 233, perto da entrada do bairro Caruara. Motociclista morre após invadir faixa contrária e colidir de frente com carro em rodovia

Um motociclista de 41 anos morreu após uma colisão contra um carro na Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio-Santos, na altura de Bertioga, no litoral de São Paulo. O acidente aconteceu, na manhã deste sábado (25), e causou interdição parcial no km 233, próximo a entrada do bairro Caruara.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o piloto da moto invadiu a faixa contrária e bate de frente com um carro. Ainda segundo a corporação, o motociclista morreu no local. Já o motorista do carro saiu ileso.

Imagens obtidas pelo g1 mostram a moto jogada na via e o piloto caído próximo ao carro, que ficou com o capô destruído. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou por conta do acidente, há interdição parcial do trecho, com o tráfego fluindo em sistema pare e siga. Não há congestionamento no local.

