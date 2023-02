Motociclista morre após perder controle e bater em defensa metálica na Rodovia Miguel Jubran em Florínea

Acidente ocorreu por volta das 23h20, próximo ao quilômetro 439. Homem, de 40 anos, morreu no local. Motociclista teria perdido o controle em trecho Miguel Jubran (SP-333), em Florínea (SP)

Um motociclista de 40 anos morreu na noite desta terça-feira (21), depois de bater na defensa metálica da Rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Florínea (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 23h20, próximo ao quilômetro 439.

A vítima, identificada como Rubens Igor de Andrade Alves, teria perdido o controle e colidido frontalmente com o guard rail. Ele morreu no local.

O corpo de Rubens será sepultado na tarde desta quarta-feira (22), às 16h, no Cemitério Municipal de Assis (SP). A polícia investiga as causas do acidente.

