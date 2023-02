Motociclista morre após ser atingido por caminhonete em cruzamento no Centro de Presidente Prudente; VEJA VÍDEO

Acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (2) no trecho entre as ruas Doutor Gurgel e Major Felício Tarabai. Motociclista morre após colisão contra caminhonete no Centro

Um homem, de 43 anos, morreu vítima de acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (2), no Centro de Presidente Prudente (SP). A motocicleta que ele conduzia foi atingida por um caminhonete no cruzamento das ruas Doutor Gurgel e Major Felício Tarabai (veja o vídeo acima). O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a caminhonete e a moto. Quando chegou ao local, a PM já se deparou com o corpo da vítima no chão, aparentemente, em óbito.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same) e a médica constatou a morte do motociclista.

Imagens gravadas por câmera de segurança mostraram que o motociclista trafegava pela Rua Doutor Gurgel, no sentido Centro–bairro, quando foi atingido pela caminhonete, que subia pela Rua Major Felício Tarabai, no sentido bairro–Centro.

No local, a preferência da mão de direção é para quem trafega pela Rua Doutor Gurgel.

Motociclista morreu após ser atingido por caminhonete no Centro de Presidente Prudente (SP)

Robson Moreira/TV Fronteira

Já a motorista da caminhonete, uma mulher de 23 anos, alegou que trafegava pela Rua Major Felício Tarabai, reduziu a velocidade e “não viu ninguém”. A envolvida estava com ferimento no pescoço e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Guanabara.

Na Delegacia da Polícia Civil, a mulher foi ouvida e afirmou que trabalha em uma mecânica automotiva e havia acabado de deixar uma cliente da oficina em seu trabalho. Ela informou que o motociclista estava “correndo muito rápido” e a colisão aconteceu.

Motociclista morre após colisão contra caminhonete no Centro, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Após ser cientificada sobre uma gravação de uma câmera de segurança, que registrou o momento da ocorrência, e que, segundo a Polícia Civil, “assistindo a ela a impressão é que a autora não teria reduzido a velocidade no cruzamento”, a envolvida reafirmou ter diminuído antes de atravessar a via e negou ter visto o motociclista, “apenas sentido o impacto”.

Ainda conforme a Polícia Civil, não existe marca de frenagem no local.

Questionada por uma advogada, a condutora da caminhonete declarou que teve o cuidado de olhar se havia algum veículo na rua e que não teve a intenção de causar o acidente. Ela não foi presa em flagrante, devido ao artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), segundo o qual, “ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela”.

Motociclista morreu após ser atingido por caminhonete no Centro de Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Motociclista morreu após ser atingido por caminhonete no Centro de Presidente Prudente (SP)

Robson Moreira/TV Fronteira

Motociclista morreu após ser atingido por caminhonete no Centro de Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

