Motociclista morre após ser atingido por carro de motorista embriagado em Boa Vista

Um passageiro da moto, de 37 anos, também ficou ferido. Motorista do carro foi preso e encaminhado ao 5º Distrito Policial. Carro tombou devido à colisão

Samu/Divulgação

Um motociclista, identificado como José Francisco Sarmento, de 59 anos, morreu após ser atingido por um carro nessa segunda-feira (20), no bairro Tancredo Neves, em Boa Vista. O motorista do veículo, de 32 anos, estava com sinais de embriaguez. Um passageiro da moto, de 37 anos, também ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia pela Avenida Nossa Senhora de Nazaré, sentido Avenida Princesa Isabel à Avenida Ataíde Teive. Ao chegar no semáforo do cruzamento com a Avenida Mario Homem de Melo, ele parou a moto para aguardar o sinal verde.

Em seguida, o carro colidiu na traseira da moto. O motorista do carro seguia na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no mesmo sentido de direção do motociclista.

Na sequência, o carro também bateu em uma placa de sinalização e tombou. Devido à colisão, o motociclista e o passageiro que estava com ele se feriram.

O motociclista sofreu fratura exposta na perna esquerda, estava com suspeita de fratura na perna direita, além de outros ferimentos. Já o passageiro, de 37 anos, sofreu ferimentos nos membros superiores e inferiores e no pescoço.

O motorista do carro apresentava sinais de embriaguez, como cheiro de álcool, olhos vermelhos e fala alterada, de acordo com a PM. O resultado do teste do bafômetro deu positivo. Ele foi preso e encaminhado ao 5º Distrito Policial (DP) para as providências cabíveis.

As vítimas foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar para o Hospital Geral de Roraima (HGR).

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (21). A causa da morte foi politraumatismo, asfixia e acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede torácica.

