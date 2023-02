Motociclista morre após ser atingido por carro e ter corpo perfurado por guidão em Vilhena, RO

Jovem estava saindo do trabalho e indo para casa quando o acidente aconteceu. Irmã da vítima estava na garupa e ficou ferida. Luiz Fernandes Paixão, morreu após ter sido atingido por um carro

Um jovem motociclista, de 20 anos, identificado como Luiz Fernandes Paixão, morreu após ter sido atingido por um carro depois de sair do trabalho durante o fim de semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o guidão perfurou o corpo da vítima.

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Vitória Régia com a Avenida Rondônia. Luiz carregava a irmã na garupa da motocicleta. Ela ficou ferida e se queixava de fortes dores no abdômen, no momento do resgate.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas e as levou até o Hospital Regional de Vilhena, mas Luiz perdeu muito sangue e não resistiu aos ferimentos. Ele faleceu na madrugada do domingo (19).

