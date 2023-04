Motociclista morre após ser atingido por carro em Mossoró

Franklin Claudiano Silva da Costa, 27 anos, trafegava pela Avenida Rio Branco, próximo à Praça do Skate. Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (31). Franklin Claudiano Silva da Costa morreu após ser aitngido por carro em Mossoró

Um motociclista morreu após ser atingido e atropelado por um carro em um acidente na noite desta sexta-feira (31), em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Franklin Claudiano Silva da Costa, 27 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 23h30 na Avenida Rio Branco, próximo à Praça do Skate da cidade.

O homem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.

A Polícia Civil investigará o caso.

