Motociclista morre atingido por carro enquanto ia buscar a mulher no trabalho em Ribeirão Preto, SP

Um motociclista de 23 anos morreu atingido por um carro na Avenida Francisco Junqueira, uma das principais vias do trânsito de Ribeirão Preto (SP), na noite de quinta-feira (30).

Flávio da Silva Araújo estava a caminho do trabalho da mulher, para buscá-la, quando se envolveu em um acidente com um automóvel no cruzamento da avenida com a Rua Amador Bueno.

Com o impacto, o jovem foi arremessado da moto e ficou inconsciente.

Ele chegou a ser socorrido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez manobras de reanimação por 20 minutos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro, de 37 anos, não se feriu. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele disse que o semáforo estava no amarelo para ele e que ainda podia cruzar a avenida quando atingiu o motociclista.

O local, que conta com monitoramento de câmeras de segurança, foi interditado para o trabalho da perícia, e as circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

