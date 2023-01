Motociclista morre atropelado após se envolver em acidente com caminhões na Dutra

Veículo que o homem pilotava bateu na traseira de um caminhão carregado com papelão no trecho de Queluz (SP). Um motociclista morreu atropelado na noite desta quarta-feira (25) na Dutra em Queluz (SP). O acidente aconteceu por volta das 23h30, na altura do Km 13, na pista sentido São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a moto que o homem pilotava bateu na traseira de um caminhão carregado com papelão. Na sequência, o motociclista caiu na pista e foi atropelado por outro veículo.

Por causa do impacto, a moto ainda pegou fogo e as chamas se alastraram para o caminhão. As chamas foram apagadas pelos bombeiros.

O motociclista teve a morte constatada ainda no local por agentes da concessionária que administra a rodovia.

A pista precisou ser interditada por volta de 0h30 e permaneceu desta maneira até às 3h30 quando foi totalmente liberada. Além do motociclista que faleceu no local, ninguém mais ficou ferido no acidente.

