Vítima foi identificada como Samuel Torres Augusto da Silva, de 28 anos. Motorista do caminhão não prestou socorro e fugiu do local do acidente. Motociclista morre atropelado por caminhão na Zona Sul de Natal

Um motociclista morreu atropelado por um caminhão na noite de sexta-feira (24), na Avenida Salgado Filho, na Zona Sul de Natal. A vítima foi identificada como Samuel Torres Augusto da Silva, de 28 anos.

O acidente ocorreu próximo à Universidade Potiguar. Samuel seguia de moto no sentido Centro, quando foi atingido por um caminhão e jogado para cima de um ônibus escolar que estava parado na via. O caminhão acabou atropelando o motociclista.

O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. Policiais do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) e técnicos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) estiveram no local para colher informações do acidente.

Cedida

