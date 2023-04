Motociclista morre atropelado por carro em Campinas; motorista fugiu, diz polícia

Atropelamento ocorreu no bairro Recanto do Sol, no início da manhã deste domingo (2). Vítima, de 37 anos, morreu no local. Um motociclista de 37 anos morreu atropelado por um carro no início da manhã deste domingo (2) no bairro Recanto do Sol, em Campinas (SP). Segundo a Polícia Civil, o motorista responsável pelo atropelamento fugiu.

O caso aconteceu por volta das 5h, na Rua José Zancheta, e a vítima morreu no local. A dinâmica da colisão não foi divulgada.

Até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado. A ocorrência será registrada na 2ª Delegacia Seccional da metrópole.

valipomponi