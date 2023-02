Motociclista morre e outro fica ferido após batida entre carro e duas motos em rodovia de Serra Negra

Um passageiro que estava na garupa de uma das motocicletas também ficou ferido e foi levado para o Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra. Colisão entre duas motos e um carro deixa uma vítima e dois feridos em Serra Negra (SP)

Um acidente envolvendo duas motos e um carro deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), que liga Amparo (SP) a Serra Negra (SP). A colisão ocorreu na manhã deste sábado (25).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu após duas motocicletas colidirem transversalmente com um veículo que fazia uma manobra de conversão proibida na rodovia. A batida foi na altura do km 146, em Serra Negra.

Um dos motociclistas morreu no local. O outro e a vítima da garupa tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra. As informações são do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta das 10h30.

Uma faixa da via ficou interditada, com tráfego fluindo pelo acostamento, segundo a Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela rodovia.

