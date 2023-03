Motociclista morre e passageiro fica ferido após queda de moto

Acidente aconteceu na TO-460 em Sucupira, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, não se sabe exatamente a causa do acidente. Um motociclista de 25 anos morreu na noite deste domingo (12) após cair de moto durante um acidente de trânsito na TO-460 em Sucupira, no sul do estado. O passageiro que estava no mesmo veículo sofreu ferimentos e foi levado para o hospital.

As vítimas estavam trafegando no trecho que liga Sucupira à Vila Quixaba, quando o acidente aconteceu. Segundo a Polícia Militar, não se sabe exatamente a causa do acidente, pois a testemunha que estava próximo ao local relatou que apenas ouviu o barulho do acidente e foi verificar.

O ferido foi socorrido por uma ambulância do município e levado ao hospital em Gurupi.

A PM disse que a equipe isolou o perímetro do acidente, aguardou a conclusão da perícia e a chegada do Instituto Médico Legal para recolher o corpo.

