Motociclista morre em acidente com caminhão em Caroebe, região Sul de Roraima

Um motociclista identificado como Nadison de Araújo Lodigero, de 24 anos, morreu na madrugada deste domingo (26) após se envolver em acidente de trânsito com um caminhão na rua José Vieira Sampaio, no município de Caroebe, região ao Sul de Roraima. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro.

O acidente aconteceu por volta das 2h, em frente ao Destacamento da Polícia Militar. Testemunhas afirmaram ter ouvido um barulho forte e perceberam que se tratava de um acidente de trânsito.

O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro à vítima. As testemunhas relataram ainda que se tratava de um veículo da cabine de cor branca, mas não conseguiram identificar a placa dele.

Um médico plantonista do hospital do município foi acionado e atestou o óbito do jovem ainda no local do acidente. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para Boa Vista.

A perícia também esteve no local e coletou informações e vestígios do acidente para elaboração do laudo pericial.

Os policiais realizaram buscas na região para encontrar o condutor do caminhão, mas ele não foi localizado. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil para as medidas cabíveis.

