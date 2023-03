A identidade da vítima ainda não foi informada e a polícia ainda não sabe as causas do acidente. Um homem morreu em um acidente na tarde desta sexta-feira (24) na Avenida Lourenço de Souza Franco, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

O estado de saúde do motorista do caminhão também não foi divulgado.

