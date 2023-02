Motociclista morre em acidente na RN-117 em Caraúbas

Vítima foi identificada como Adriano Moura da Silva, de 27 anos. Adriano tinha 27 anos de idade e morreu na hora

Um homem de 27 anos morreu em um acidente que envolveu a moto que ele dirigia na RN-117 na manhã desta terça-feira (21) em Caraúbas, Região Oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Adriano Moura da Silva.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 4h50 por pessoas que passavam pela rodovia e se depararam com o corpo caído no asfalto ao lado de uma motocicleta.

O local do acidente fica próximo ao sítio Igarapé, na zona rural de Caraúbas.

Ainda conforme a PM, a suspeita é que ele tenha perdido o controle do veículo, batido em alguns pés de jurema no acostamento e, logo em seguida, caído. Ele morreu no local antes de receber atendimento.

Adriano era entregador e morava em Caraúbas. O corpo dele foi removido por uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

