De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a batida foi frontal. Motociclista morre em acidente na Rodovia SE-120

Um motociclista morreu ao bater o veículo de frente com um carro na Rodovia SE-120, próximo ao Povoado Betume, em Neópolis, de acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), que atendeu a ocorrência.

O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal, em Aracaju.

