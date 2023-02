Motociclista morta em acidente na zona Norte de Ribeirão Preto iria se casar no final de semana

Jéssica de Souza Moraes buscava preparativos para cerimônia quando se envolveu em batida no cruzamento das ruas Tapajós com a Coronel Américo Batista. Corpo foi velado e sepultado nesta quinta-feira (2). A motociclista Jéssica de Souza Moraes, de 32 anos, iria se casar neste sábado (4) em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

A motociclista Jéssica de Souza Moraes, morta aos 32 anos em um acidente na zona Norte de Ribeirão Preto (SP), buscava preparativos para o casamento dela, marcado para sábado (4), quando envolveu-se na batida nos cruzamentos das ruas Tapajós com a Coronel Américo Batista na quarta-feira (1º).

Segundo o tio da vítima, Orivaldo Guerreiro, Jéssica estava a caminho da Avenida Dom Pedro I. O corpo dela foi velado no Cemitério Bom Pastor na tarde desta quinta-feira (2) e sepultado.

“Estava tudo marcado pro casamento. Área alugada e o vestido, ela já tinha feito a prova final. Já estava tudo certinho. O casamento ia ser sábado agora. É difícil. Meu irmão e a mãe dela estão arrasados”.

Acidente terminou em morte de motociclista no Ipiranga, em Ribeirão Preto (SP)

Isabela Diógenes/EPTV

O acidente

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o acidente que matou a motociclista. Pelas imagens é possível ver quando a motociclista, que segue pela Rua Tapajós, e o carro, na Américo Batista, batem. Há semáforo no cruzamento.

Com o impacto, Jéssica foi arremessada a metros de distância e teve a morte confirmada no local. A motorista do carro, de 57 anos, estava consciente, mas foi socorrida com fratura na mandíbula e dentes quebrados.

De acordo com o tio, usar a moto fazia parte da rotina de Jéssica.

“Faz um ano que ela está no serviço e todo mundo gosta dela. Ela usava a moto pra trabalhar. Quando estava em casa, usava a moto pra ir buscar alguma coisa. Era de rotina”,.

As causas da batida estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Motociclista morre após colisão na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

