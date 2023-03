Motociclista morto após discussão no trânsito é enterrado em Leme: ‘não pode ficar impune’, diz amiga

Guilherme Cazella, de 22 anos, foi prensado contra poste. Suspeito de cometer o crime, Paulo Eduardo Jacinto Gonçalves, de 41 anos, foi preso em flagrante. Corpo de motociclista que morreu após briga de trânsito é velado e sepultado em Leme

O motociclista morto após uma discussão no trânsito foi enterrado em Leme (SP) nesta sexta-feira (3). Durante a manhã, parentes e amigos prestaram as últimas homenagens a Guilherme Cazella, de 22 anos, no Cemitério Municipal São João Batista.

“Infelizmente nada vai trazer o Guilherme de volta. A única coisa que a gente espera é que a Justiça seja feita. A dos homens, primeiramente, e depois a divina. Que ele [autor do crime] caia em consciência do tamanho da barbaridade que ele fez. Isso não pode ficar impune”, disse amiga Ariane Martins.

Amiga de motociclista morto em Leme (SP) pede justiça

Marcos Pinguim/EPTV

No velório, alguns amigos vestiam camisetas de Cazella que morreu na manhã de quinta-feira (2). “Não dá para acreditar que conseguiram fazer isso com um menino que tinha uma vida inteira pela frente, muitos sonhos, planos, um menino a gente não acredita até que agora que teve, infelizmente, esse fim”, disse Ariane.

O suspeito de cometer o crime é Paulo Eduardo Jacinto Gonçalves, de 41 anos. Ele foi preso em flagrante na quinta-feira e levado para a cadeia de Limeira (SP). A defesa dele informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que não vai se manifestar no momento.

Discussão e morte

Jovem morre depois de ser atingido por carro em Leme

Deivide Oliveira/Leme Digital

O caso aconteceu na Rua Doutor Mário Augusto Teixeira de Freitas no bairro Barra Funda.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais foram chamados para um acidente de trânsito, mas descobriram que, na verdade, momentos antes do ocorrido a vítima e o autor haviam discutido.

Questionado pela Guarda Civil Municipal (GCM), que prestou apoio à ocorrência, Gonçalves confirmou que havia discutido com o motociclista quando saía de um açougue e que o jovem quase o atropelou com a moto.

Ele ainda disse que os dois trocaram ofensas e que, na Rua Dr. Mário Teixeira de Freitas, o jovem colidiu frontalmente com a caminhonete.

Motociclista de 22 anos morre depois de ser prensado em poste por caminhonete em Leme

Reprodução/Redes Sociais

Imagens de câmeras de segurança coletadas pela polícia mostram que o condutor da caminhonete teria perseguido o jovem antes de atingi-lo, segundo o delegado João Pinheiro Neto. O g1 não teve acesso aos vídeos.

Ainda de acordo com a SSP, Cazella aparentava ter um ferimento causado por arma de fogo e testemunhas afirmaram que durante a confusão houve um disparo. Porém, isso ainda é analisado pela polícia, já que nenhuma arma foi apreendida.

O motorista da caminhonete foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou a presença de 0,27mg/l (miligrama de álcool por litro de ar expelido). A perícia foi chamada ao local e foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística. O crime é investigado pelo 2º Distrito Policial (DP).

Polícia Civil investiga morte de motociclista em Leme (SP)

Marcos Pinguim/EPTV

