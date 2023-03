Motociclista perde o controle da direção e fica gravemente ferida na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Flórida Paulista

Acidente foi registrado na madrugada deste domingo (5), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Flórida Paulista (SP). Uma mulher, de 32 anos, ficou gravemente ferida após cair com a moto em que dirigia no km 606 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na madrugada deste domingo (5), em Flórida Paulista (SP).

Ela estava sozinha e, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, tentou adentrar à alça de acesso à rodovia no sentido de Flórida Paulista a Adamantina (SP) quando perdeu o controle da direção.

Ainda de acordo com os agentes, chovia no momento do acidente, registrado por volta das 3h15, e a pista estava completamente molhada.

A vítima estava consciente, porém, foi socorrida em estado grave para o pronto-socorro de Adamantina pelo resgate da Eixo SP, concessionária que administra a rodovia.

A Polícia Científica foi acionada para apurar as causas e as circunstâncias do acidente.

Vito Califano