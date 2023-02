Motociclista que provocou colisão de carro em restaurante não tinha CNH, estava com placa adulterada e furou sinal; vídeo

Boletim de ocorrência aponta irregularidades em caso registrado como “lesão corporal culposa”. Câmera registrou quando moto bateu em carro que atingiu restaurante localizado na Avenida Santo Antônio. Sistema de segurança filma acidente entre moto e carro que bateu em restaurante de Marília

O motociclista que provocou a colisão de um carro em um restaurante no cruzamento da Avenida Santo Antônio com a Rua dom Pedro II, na região central de Marília (SP), no final da tarde de sábado (4), não tinha carteira de habilitação e furou o sinal vermelho.

As informações estão registradas no boletim de ocorrência, onde também consta que a placa da moto que atingiu o carro e o fez ficar desgovernado estava adulterada com fita adesiva isolante, o que também motivou a apreensão do veículo.

Corpo de Bombeiros, Samu e PM atenderam batida de moto em carro em Marília (SP)

Ricardo Lopes/Arquivo pessoal

A colisão foi registrada pelo sistema de segurança do restaurante de comida oriental. O cavalete de água da empresa foi atingido e o atendimento ao público precisou ser suspenso naquela noite (veja no vídeo acima).

Conforme o registro policial, o motociclista trafegava pela avenida, no sentido da zona norte para o centro, com uma mulher na garupa, quando atingiu a lateral do carro que descia a Rua Dom Pedro II. Em seguida, o motorista perdeu o controle do carro e bateu no imóvel.

Carro bateu em restaurante de Marília (SP) após ser atingido por moto com adolescente no piloto

Ricardo Lopes/Arquivo pessoal

A dupla que estava na moto caiu no chão e foi levada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona norte, mesmo local para onde dois ocupantes do carro foram levados. O estado de saúde não foi divulgado.

Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar atenderam a ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Vittorio Ferla