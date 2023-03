Vítima teve a morte constatada ainda no local por equipe médica da concessionária. Motociclista se envolve em acidente, cai na pista e morre atropelada na Dutra em Taubaté

Divulgação/ PRF

Uma jovem de 22 anos morreu na manhã desta quinta-feira (9) após ser atropelada na Dutra em Taubaté (SP).

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a motociclista colidiu na lateral de um carro, caiu na pista e foi atropelada. O acidente ocorreu na altura do Km 105.

A equipe médica da concessionária foi acionada e ao chegar no local constataram que a vítima havia morrido.

As três faixas chegaram a ser interditadas para atendimento da ocorrência, mas às 10h20 já estavam liberadas. A Polícia Rodoviária Federal informou que também não havia mais congestionamento no trecho.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Ufficio Stampa