Motociclista usa celular enquanto garupa controla guidão em avenida de Ribeirão Preto, SP; VÍDEO

Flagrante foi feito na manhã desta sexta-feira (3) na Via Norte. Infrações são consideradas graves e multa supera R$ 3 mil, diz especialista. Motociclista usa celular enquanto passageira controla guidão de moto em Ribeirão Preto, SP

Um vídeo registrado pela equipe de reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, mostra um motociclista usando o celular enquanto a garupa controla o guidão do veículo na Avenida Eduardo Andréia Matarazzo (Via Norte), em Ribeirão Preto (SP), na manhã desta sexta-feira (3). (assista acima)

As imagens foram feitas por volta das 9h no sentido bairro-Centro. A gravação mostra o piloto olhando diversas vezes para o aparelho durante o tempo em que a passageira controla a moto.

Segundo informações apuradas pela EPTV, o homem e a mulher percorreram vários metros dessa maneira em um horário com grande fluxo de veículos na via.

Ao g1, a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) informou, por meio de nota, que suas equipes não presenciaram o caso. A Transerp também lamentou o ocorrido e disse que a prática pode causar graves acidentes.

As infrações

À EPTV, o advogado Oldimar Guedes, que faz parte da Comissão de Assuntos e Estudos sobre Direito do Trânsito, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Ribeirão Preto, explicou que o flagrante possui duas infrações graves:

Pilotar usando telefone celular;

Manobra perigosa em vias públicas.

Ainda de acordo com o especialista em trânsito, as multas superam R$ 3 mil e o condutor também pode perder a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma provisória.

Motociclista foi flagrado usando celular enquanto passageira segurava guidão em Ribeirão Preto, SP

