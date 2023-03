Motociclistas e ciclista ficam feridos após colisão na SP-255 em Araraquara

Acidente aconteceu na noite da segunda-feira (6). Motociclistas colidem com ciclista na SP-255 em Araraquara

Três pessoas ficaram feridas após uma motocicleta com dois passageiros colidir com um ciclista na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara (SP). O acidente aconteceu na noite da segunda-feira (6).

A bicicleta cruzava a rodovia para acessar a Avenida Padre José de Anchieta, próximo ao Jardim Arco íris, no momento do acidente. Com o impacto, as três pessoas caíram no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro, em conjunto com o resgate do Corpo de Bombeiros e a ambulância da concessionária responsável pela via.

Os três foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local e registrou a ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Araraquara.

