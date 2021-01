motogp-2021:-nuova-livrea-per-le-ktm-del-team-tech3-dopo-la-separazione-da-redbull

Con il regolamento che non consente significative modifiche per il 2021, le moto del prossimo mondiale cambieranno ben poco nella sostanza e, visto che gli accordi tra sponsor e team sono più o meno quelli soliti, anche nell’estetica i cambiamenti non saranno moltissimi. Nella stagione che sta per prendere il via vedremo sostanzialmente le stesse livree, tranne in un caso: quello delle KTM del Team Tech3.

La squadra francese e RedBull, infatti, non proseguiranno la loro collaborazione e il team di Hervè Poncharal cambierà (oltre al nome, che ora sarà Tech3 KTM Factory Racing) anche i colori, abbandonando quelli che richiamavano la lattina di una delle bibite prodotte da RedBull. Il motivo della separazione, stando a quanto è dato sapere, risiederebbe nella crisi dovuta alla pandemia che ha suggerito al colosso delle bevande energetiche di limitare gli investimenti. Ma secondo i più maliziosi potrebbe trattarsi anche di una “ripicca” per il mancato accordo con Andrea Dovizioso (che è un pilota sponsorizzato RedBull) in favore di quello con Danilo Petrucci.

Nelle divise di Poncharal e degli uomini del team, secondo i ben informati, dovrebbe scomparire il blu e l’arancione sarà, ovviamente, il colore dominante proprio per affermare che pur trattandosi di un team satellite, il legame con KTM è fortissimo al punto da far risultare solo formali le differenze tra squadra ufficiale e team privato. Arancio-KTM saranno anche le tute dei piloti, mentre per quanto riguarda la livrea delle moto di Danilo Petrucci e Iker Lecuona, sarà protagonista il nero.