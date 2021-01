motogp.-kevin-schwantz:-“a-disposizione-di-suzuki,-ma-non-a-tempo-pieno”

La Suzuki la porta nel sangue, ma anche la bandiera americana. Ed è proprio di Suzuki e Stati Uniti d’America che Kevin Schwantz ha voluto parlare a lungo nell’intervista rilasciata ai colleghi di bikesportnews.com. La sua vittoria mondiale è, ormai, un ricordo di tanti anni fa, ma il suo nome è ancora quello di una autorità assoluta nell’ambiente, perché Kevin Schwantz è stato senza dubbio tra i più amati dagli appassionati di motorsport e lo è tutt’ora. Anche se quest’anno, racconta, “il Covid non mi ha permesso di frequentare il paddock come e quanto avrei voluto”. E’ rimasto sempre negli Usa, nel suo Texas, ed ha avuto modo di buttare un occhio anche sul futuro del motociclismo nel suo Paese, senza, però, aver tratto conclusioni significative. “Il motociclismo qui fa fatica, non è facile far crescere i giovani – ha spiegato – sono recentemente nati dei campionati che forse offriranno qualche opportunità in più, ma non so se e quando rivedremo piloti americani lì davanti nella MotoGP”.

Anche perché chi ha avuto l’opportunità di fare il grande salto ha scelto di rimandare di un anno o due e il riferimento, è chiaro, è a Joe Roberts, con Kevin Schwantz che non ha gradito particolarmente la decisione dello statunitense che erediterà la moto campione del mondo di Moto2 di Enea Bastianini, nel team Italtrans. “Non credo che un pilota abbia molte opportunità per ottenere un posto in MotoGP e rifiutarne una potrebbe essere stato, secondo me, un po’ sciocco – ha chiosato Schwantz senza girarci troppo intorno, facendo riferimento all’offerta avanzata da Aprilia e rifiutata da Roberts -. Se è in MotoGP che vuoi arrivare, arrivaci il più velocemente possibile. Penso che Joe abbia fatto un ottimo lavoro con American Racing nel 2020, ora andrà in una squadra diversa, quella da cui proviene il campioni del mondo Moto2, e ora la pressione sarà alta: guiderà una delle moto più performanti in circolazione, dovrai correre davanti o la gente inizierà a farti domande di nuovo”.