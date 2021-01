motogp:-marc-marquez,-obiettivo-jerez-a-maggio

Qualche foto in palestra, qualche breve commento sui social: le notizie sul recupero di Marc Marquez rimangono sempre piuttosto scarse. Ma da quanto appreso da Moto.it il pilota e la HRC stanno lavorando per provare a essere in pista per il GP di Spagna (2 maggio), quarto appuntamento stagionale (perlomeno al momento…) dopo la doppia gara in Qatar e quella in Portogallo.

Non è assolutamente scontato che ce la faccia – anzi, le difficoltà sembrano tantissime – ma è questo l’obiettivo. A vedere le foto sembra piuttosto difficile da realizzare, ma i tempi di recupero sarebbero in linea con quelli pronosticati a Moto.it dal dottor Claudio Costa: tra quattro e sei mesi. Il tutore al braccio destro, sempre presente nelle foto pubblicate, non deve trarre in inganno: sia Costa, sia il dottor Michele Zasa (in questa diretta) dicono che è assolutamente normale che Marquez continui ad avere la protezione al braccio, perché dopo il tipo di operazione subita è necessario per permettere la calcificazione ossea.

Stefan Bradl: pilota per tre GP

La settimana prossima, l’otto volte campione del mondo farà l’ennesima visita di controllo e, forse, la situazione sarà un po’ più chiara. In ogni caso, Marquez si sarebbe prefisso come obiettivo quello di tornare in moto a Jerez; proprio per questo, la HRC avrebbe comunicato al collaudatore Stefan Bradl che sarà anche pilota per i primi tre GP, per poi tornare a fare il collaudatore a tempo pieno. Ripeto: al momento è solo un’ipotesi, non ci sono certezze sui tempi di recupero di Marc, ma questo è il piano attuale della Honda.

Grande fiducia a Pol Espargaro