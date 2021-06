motogp,-quartararo-continua-il-suo-dominio!-‘el-diablo’-si-prende-il-gp-d’olanda-e-allunga-in-vetta-[classifica]

Fabio Quartararo vince il Gp d’Olanda: ‘El Diablo’ precede Vinales e Mir sul podio, allungando in vetta. Caduta per Valentino Rossi, Marquez rimonta dal 20° al 7° posto

La MotoGp giunge ad Assen per il Gp d’Olanda, nuovo appuntamento nel calendario del MotoMondiale. Duello interno alla Yamaha nelle qualifiche con Maverick Vinales poleman di giornata davanti al leader della classifica piloti Fabio Quartararo. Terza piazza per la Ducati di Pecco Bagnaia, il primo degli italiani in griglia. Solo 12° Valentino Rossi, ancora in forte difficoltà, mentre Marc Marquez parte addirittura 20°. Scorrendo i nomi dei piloti al via spicca l’assenza di Franco Morbidelli, operato al ginocchio nei giorni scorsi: al suo posto Garrett Gerloff.

Il racconto del Gp d’Olanda: Quartararo domina e allunga in classifica

Si parte forte. Vinales e Quartararo si danno battaglia, Bagnaia ne approfitta e passa in testa. Nonostante la forza del motore Ducati però, contro questo Quartararo c’è poco da fare. Il giovane pilota francese, lima il gap giro dopo giro, poi infila il pilota italiano e si prende la prima posizione che lascerà più per l’intera gara. Un assolo magnifico, senza alcuna sbavatura, favorito anche da un long lap penalty che costringe Bagnaia a concludere in 6ª posizione. Quartararo vince il Gp d’Olanda davanti a Vinales e Mir, alunga a +34 su Zarco (oggi 4°) e rinsalda la propria leadership in classifica. Altra giornata amara per Valentino Rossi che cade alla curva 7 a 19 giri dalla fine e abbandona la gara. Grande rimonta invece per Marc Marquez che da 20° conclude 7°.

La classifica piloti di MotoGp dopo il Gp d’Olanda