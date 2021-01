motogp.-valentino-rossi-contro-marc-marquez,-la-serie-tv

Bella l’idea: la rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez è diventata una serie tivù e la prima puntata è già disponibile in Spagna dallo scorso 27 gennaio. E’ DAZN Spagna a produrla, il titolo è “Route 46 – route 93, il percorso di due miti”; si tratta di un documentario in quattro episodi, con uscite successive il 3, il 10 e infine il 17 febbraio che è la data del compleanno di Marc. Valentino compirà 42 anni il giorno prima.

Vi diciamo subito che al momento non è prevista l’uscita in Italia. Dalla Spagna si racconta che il primo capitolo della serie è titolato “Valentino Rossi, da Tavullia al mondo”: c’è il Dottore che ricorda i primi passi della carriera, ci sono gli interventi dell’amico storico Uccio, di Paolo Tessari primo rivale del 46 in Sport Production e di Gino Borsoi. Partecipano altri amici e alcune figure del paddock: attraverso le loro parole si inquadra la figura del nove volte campione del mondo.

Dal 2013 contrapposti in MotoGP, i due campioni – come tutti sanno – sono divisi dalla profonda rivalità che nel finale della stagione 2015 è letteralmente esplosa con i fatti di Sepang. E’ facile immaginare che nella seconda puntata sarà Marc il protagonista: il campione di Cervera, otto volte iridato, come Valentino ha dominato nelle altre categorie prima di arrivare alla top class e la sua è una bella e ricca storia di moto.

Ma prima o poi si dovrà arrivare agli scontri diretti, fino al nodo della stagione più tesa culminata con il titolo di Jorge Lorenzo, “scortato” dal 93 nell’ultimo dei 18 GP a Valencia. Come sarà affrontato il punto cruciale delle responsabilità?

Qui da noi, in Italia e trascurando complottisti ed odiatori, la tesi più diffusa è quella che vede in Marc Marquez il protagonista di un clamoroso comportamento antisportivo sia a Sepang sia a Valencia: due gare da lui impostate con l’unico obiettivo di danneggiare Rossi. Di Marquez la maggiore responsabilità, quindi, ma non l’unica: la direzione gara doveva fermare o diffidare lo spagnolo a Sepang, appena le sue intenzioni furono evidenti; e Valentino avrebbe potuto evitare la conferenza stampa del giovedì, sempre a Sepang, quando accusò a muso duro Marc per la gara australiana (dubbia). E infine avrebbe evitato la penalità decisiva, con la partenza dall’ultima casella a Valencia, se avesse mantenuto i nervi saldi nella rissa malese. Ma qui occorre precisare che forse nemmeno un santo ci sarebbe riuscito…

Come sarà raccontata tutta la vicenda? Esiste un modo per presentarla in una luce del tutto oggettiva? O sarà un regalo per Marc nel giorno del suo ventottesimo compleanno? Quasi di certo risolleverà le polemiche, soprattutto se e quando sarà disponibile anche per gli abbonati italiani.