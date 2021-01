motogp-week.-dal-covid-19-e-la-politica-degli-scarti,-alla-vicenda-marquez

Jonathan Rea, in una intervista rilasciata al nostro Carlo Baldi ha detto: “Per quanto riguarda il Covid-19, ritengo che sarebbe necessario introdurre la regola secondo la quale ogni pilota possa cancellare il suo peggior risultato stagionale; questo consentirebbe a un pilota che ha contratto il virus di ridurre i danni. Ritengo che Dorna dovrebbe pensare a qualcosa del genere”.

Se ne è parlato tante volte ultimamente e, personalmente, sono perfettamente d’accordo: credo che il Covid1-9 imponga di reintrodurre gli scarti, come avveniva in passato, fino al 1977, con una parentesi anche nel 1991. Da lì in poi non si è più sentita l’esigenza e va anche detto che a parte qualche rarissima eccezione, le statistiche dicono che lo scarto di uno o due punteggi non cambia l’esito finale della classifica. Come conferma anche il mondiale 2020.

Vediamo nel dettaglio, considerando un solo scarto visto che si sono disputate 14 gare (15 per Moto2 e Moto3). In MotoGP la classifica non sarebbe minimamente cambiata, perché tutti i piloti hanno fatto almeno uno zero. Ma anche in Moto2 e in Moto3 la classifica non sarebbe mutata introducendo uno scarto. Quindi, non serve a nulla? In realtà potrebbe servire, perché se si pensa a togliere il peggiore risultato per uno zero dovuto al Covid, allora serve, eccome: Tony Arbolino, per esempio, sarebbe campione del mondo.