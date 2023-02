Motoqueiro ousado invade calçada e leva celular de mulher em segundos no litoral de SP; VÍDEO

Crime aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. A ação do indivíduo foi filmada pelas câmeras de segurança de um comércio. Motoqueiro ousado invade calçada e rouba celular de mulher no litoral de SP

Uma mulher teve o celular furtado após um homem de moto invadir a calçada e puxar o aparelho da mão dela em Santos, no litoral de São Paulo. A ação ousada do indivíduo durou alguns segundos e foi registrada por câmeras de segurança de um comércio (veja o vídeo acima).

O g1 apurou que o crime aconteceu, por volta das 11h40 da última quinta-feira (9), na Avenida Azevedo Sodré, no bairro do Gonzaga. A reportagem teve acesso as imagens da câmera de monitoramento, que flagrou a ação, somente nesta segunda-feira (13).

Pelo vídeo, é possível ver que uma mulher estava andando pela calçada e usava o celular. Em determinado momento, um rapaz de moto, invadiu o local, que é de uso exclusivo para pedestres. Ele estava usando capacete e uma camiseta estampada.

Na sequência, em uma ação rápida, ele passou ao lado da vítima e puxou o celular da mão dela. O homem ainda seguiu mais alguns metros na calçada e depois voltou pra rua. Após o furto, ele fugiu.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) que informou que, até o momento, não foi localizado o registro de ocorrência. Já a Polícia Militar não retornou até a última atualização dessa reportagem. O g1 também não localizou a vítima.

