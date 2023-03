motorista-alcoolizado-invade-acostamento,-atropela-e-mata-homem-em-rodovia-de-valinhos

Acidente ocorreu na Rodovia D. Pedro I por volta de 1h40, segundo a concessionária Rota das Bandeiras. Condutor foi preso após fazer o teste de bafômetro. Um homem que havia parado o carro no acostamento da Rodovia D. Pedro I (SP-065), na madrugada desta quarta-feira (29), morreu ao ser atropelado por outro veículo. O condutor do carro que atingiu a vítima foi preso após fazer teste de bafômetro.

O atropelamento ocorreu por volta de 1h40 no km 125 da rodovia, em Valinhos (SP). A vítima parou um Honda FIT no acostamento e saiu do carro quando foi acertada por um Volkswagen Virtus.

A Polícia Rodoviária informou que o FIT estava com dois ocupantes e havia parado no acostamento para trocar de motorista. O outro ocupante sofreu graves ferimentos.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, que administra a rodovia, o motorista do Virtus perdeu o controle, invadiu o acostamento e acertou o condutor do FIT. Em seguida, os dois carros colidiram.

O acidente provocou interdição da faixa da direita e do acostamento para atendimento da concessionária e do Corpo de Bombeiros. A faixa foi liberada às 5h.

O teste de bafômetro do motorista do Virtus constatou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Com isso, ele foi apresentado na delegacia de Valinhos.

Vittorio Rienzo