Motorista bate carro de luxo contra árvore em avenida da zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Um motorista ficou ferido ao bater um carro de luxo contra uma árvore no domingo (19) na zona Sul de Ribeirão Preto (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor seguia pela Avenida Professor João Fiúsa, sentido Centro – bairro, quando colidiu o veículo da marca BMW contra a árvore no canteiro central.

As causas do acidente não foram informadas.

A Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) precisou interditar parte da avenida para o socorro.

O estado de saúde do motorista não foi informado.

Funcionários de uma empresa de guincho retiraram o veículo da avenida no início da noite.

Vito Califano