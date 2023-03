Motorista bate contra dois postes e é socorrido em Araraquara

Jovem seguia pela Avenida Deputado Federal Mário Eugênio, sentido Parque do Botânico, quando perdeu o controle da direção. Causas do acidente serão investigadas. Jovem de 23 anos bate o carro contra postes em Araraquara

Milton Filho/acidade on

Um motorista de 23 anos bateu o carro contra dois postes, na manhã deste sábado (25), na região do Damha, em Araraquara (SP). Ele foi socorrido com ferimentos leves.

O jovem seguia pela Avenida Deputado Federal Mário Eugênio, sentido Parque do Botânico, quando perdeu o controle da direção.

Ele bateu, inicialmente, em um poste, seguiu pelo canteiro central até bater em outro poste.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi até o local e socorreu o jovem até a Santa Casa. Ele estava com escoriações e desorientado.

O caso foi registrado e as causas do acidente serão investigadas.

