Motorista capota carro ao desviar de cachorro em estrada vicinal de Tupã

Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar na noite de domingo (26) em uma estrada vicinal, em Tupã (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 22h, na estrada que liga Tupã a Queiroz (SP), quando o motorista perdeu o controle do veículo, depois de desviar de um cachorro que atravessava a pista.

Com o impacto, os dois ocupantes do veículo ficaram feridos. O motorista, de 52 anos, e a passageira, de 49 anos, foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Tupã. Não foram divulgadas informações atualizadas do estado de saúde dos dois.

