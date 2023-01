Motorista capota carro e morre na Avenida Euclides Figueiredo em Ribeirão Preto, SP

Veículo chegou a atingir árvore na zona Norte da cidade. Samu foi acionado, mas vítima de 38 anos já estava sem vida. Acidente ocorreu na noite de sábado (28) na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Rede social

Um motorista de 38 anos morreu após capotar o carro na noite de sábado (28) na Avenida General Euclides Figueiredo, no bairro Quintino Facci II, zona Norte de Ribeirão Preto (SP).

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, a vítima estava sozinha no automóvel e perdeu o controle da direção do veículo ao fazer uma curva. Na sequência, o carro acabou atingindo uma árvore.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o homem já estava sem vida. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Divulgação/Rede social

Vittorio Ferla