Motorista com sinais de embriaguez é preso após capotar carro em Rio Grande, diz CRBM

Homem de 27 anos recebeu ordem de parada na ERS-734, mas fugiu de policiais por alguns quilômetros. Cinco pessoas estavam dentro do automóvel, segundo polícia. Carro capotado em Rio Grande

CRBM/Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado após capotar o carro neste domingo (5) em Rio Grande, no Sul do RS. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista, que apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi levado à delegacia da Praia do Cassino para registro da ocorrência.

Cinco pessoas estavam dentro do automóvel. Nenhuma se feriu, segundo a polícia.

Carro parte ao meio após acidente e uma pessoa morre

O acidente aconteceu após o motorista ser flagrado dirigindo em zigue-zague na altura do km 1 da ERS-734. Os policiais deram ordem de parada, mas o homem não obedeceu, acelerou e quase atropelou os agentes, afirma o CRBM.

O condutor fugiu, ingressando em uma área urbana. A perseguição prosseguiu por alguns quilômetros, até o carro perder o controle e capotar na Estrada do Bolaxa.

Dentro do automóvel, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas, segundo o CRBM.

Garrafa de cerveja foi encontrada dentro do carro capotado em Rio Grande, segundo polícia

CRBM/Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi