Motorista de 51 anos é encontrado morto dentro de caminhão em Pindamonhangaba, SP

O homem trabalhava em uma transportadora e estava no veículo da empresa. O caso foi registrado como morte suspeita. Um homem de 51 anos foi encontrado morto dentro de um caminhão na manhã deste sábado (11) em Pindamonhangaba (SP). Ele trabalhava para uma transportadora e foi encontrado por outra funcionária da empresa, que estranhou o tempo que o veículo estava parado. A causa da morte ainda vai ser investigada.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por volta das 9h30, no caminhão que estava estacionado em uma rua do bairro Cidade Nova.

A vítima trabalhava para uma transportadora e o corpo foi encontrado em um caminhão da empresa. Uma supervisora suspeitou do tempo que o veículo estava parado e foi até o local, onde encontrou o motorista já sem vida.

Segundo a polícia, o corpo não tinha sinais de violência, mas ainda assim o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não conseguiu definir o que causou a morte do homem.

O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo vai passar por exames de necropsia no IML, que devem identificar a causa da morte e direcionar as investigações.

