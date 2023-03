Motorista de 57 anos fica ferido após bater carro em poste em Jacareí

Vítima foi resgatada das ferragens do carro com escoriações e suspeita de fratura na perna. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico. Motorista de 57 anos fica ferido após colidir com poste em Jacareí

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 57 anos ficou ferido depois de colidir o carro em um poste na avenida Santa Maria, em Jacareí (SP), no fim da manhã desta sexta-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente de trânsito aconteceu por volta das 11h50. Quando a corporação chegou no local, o homem estava consciente, mas preso nas ferragens do veículo.

As equipes fizeram os procedimentos no local e conseguiram imobilizar e retirar a vítima do carro. O motorista foi resgatado com escoriações no corpo e suspeita de fratura na perna.

Ele foi encaminhado pela Unidade de Resgate dos bombeiros ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico.

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Vittorio Ferla