Motorista de aplicativo baleado no Morar Melhor não corre risco de morte, em RO

Ataque aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (17), após motorista deixar passageiro perto de residencial em Porto Velho. Motorista estacionou debaixo de uma árvore após corrida no Morar Melhor

Armando Júnior/Rede Amazônica

O motorista de aplicativo baleado na frente do residencial Morar Melhor, em Porto Velho não corre risco de morte. Segundo boletim médico obtido pelo g1 neste sábado (18), o paciente está internado com quadro de saúde estável no Hospital João Paulo II.

Durante a manhã, o motorista de aplicativo reclamou apenas de dores no local do ferimento, como no tórax.

Ainda segundo o boletim médico, os ferimentos das vítimas não têm mais sinais de sangramento ativo.

A expectativa é que o paciente seja submetido a uma broncoscopia ainda neste sábado. Isto é, deve passar por um procedimento de endoscopia no sistema respiratório.

Ataque à luz do dia

A tentativa de homicídio aconteceu no fim da tarde de sexta-feira, após motorista deixar um passageiro na região do Morar Melhor, residencial popular na zona sul em Porto Velho.

Quando decidiu estacionar o carro embaixo de uma árvore para esperar uma nova corrida, dois suspeitos saíram de uma área de matagal, andaram até o veículo e atiraram contra o motorista. As balas atingiram o pescoço e o tórax da vítima.

Os suspeitos fugiram a pé e não foram localizados pela Polícia Militar (PM), que chegou a usar um helicóptero na tentativa de identificar os suspeitos.

A causa do ataque ainda é investigada pela Polícia Civil. Segundo apurado pela reportagem da Rede Amazônica, o motorista já tinha passagens pelo sistema prisional da capital.

Vittorio Ferla