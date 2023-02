Motorista de aplicativo é baleado em frente ao Morar Melhor, em Porto Velho

Ataque aconteceu na tarde desta sexta-feira (17), na zona sul da capital. Vítima foi atingida por três tiros e levada ao hospital. Motorista estava dentro de carro quando suspeitos chegaram e atiraram

Armando Júnior/Rede Amazônica

Um motorista de aplicativo foi baleado dentro do próprio veículo, na tarde desta sexta-feira (17), na frente do residencial Morar Melhor, zona sul de Porto Velho.

Segundo relato de testemunhas, o motorista havia acabado de deixar um passageiro na região, quando decidiu estacionar o carro debaixo de uma árvore para esperar uma nova corrida.

Neste momento, dois suspeitos saíram de uma área de matagal, andaram até o veículo e atiraram contra o motorista.

O homem foi atingido por três disparos, sendo dois no pescoço; ele foi socorrido pelo Samu e levado ao pronto-socorro do João Paulo II.

Motorista estacionou debaixo de uma árvore após corrida no Morar Melhor

Armando Júnior/Rede Amazônica

Logo depois do ataque, dezenas de motoristas de aplicativo fecharam as duas pistas da BR-364. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local do protesto e, após várias horas de negociação, os manifestantes decidiram liberar a passagem de veículos.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista baleado já tem passagens pelo sistema prisional. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Manifestantes fecharam BR-364 após ataque a motorista em Porto Velho

Reprodução/Rede Amazônica

